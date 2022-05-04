Одну полосу движения открыли на подтопленной дороге Петрозаводск-Лососинное

Частично сняты ограничения движения автотранспорта на 17 км дороги Петрозаводск-Лососинное.
По сообщению Минтранса Карелии, движение на участке автодороги Петрозаводск-Лососинное в районе 17 км открыто. Организован проезд по одной полосе.
Напомним, 13 мая были введены ограничения движения автотранспорта на 17 км дороги Петрозаводск-Лососинное. На трассе вышел из берегов ручей. По словам представителей дорожных служб, произошло активное таяние снега, дренажные трубы не справились с большим количеством воды. В настоящее время грунт размыло вокруг дренажных труб. Под асфальтом размыта земля.
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