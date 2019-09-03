Одобрен проект строительства газопровода в Питкярантском районе

На территории Питкярантского и Олонецкого района планируется проложить газопровод, сообщили в правительстве Карелии.

Планируется, что газопровод будет протяженностью 122,75 км и пропускной способностью 0,1129 млрд куб. м в год.

Эксперты Санкт-Петербургского филиала Главгосэспертизы России выдали положительное заключение проектной документации на строительство газопровода и газораспределительной станции в Питкярантском районе.

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