Одобрен проект строительства газопровода в Питкярантском районе

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На территории Питкярантского и Олонецкого района планируется проложить газопровод, сообщили в правительстве Карелии.
Планируется, что газопровод будет протяженностью 122,75 км и пропускной способностью 0,1129 млрд куб. м в год.
Эксперты Санкт-Петербургского филиала Главгосэспертизы России выдали положительное заключение проектной документации на строительство газопровода и газораспределительной станции в Питкярантском районе.
Подробнее читайте в издании "МК в Карелии".
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