Офицер Росгвардии ко Дню образования вневедомственной охраны показал остров Кижи во всей красе

Сотрудник вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Карелия, несущий службу на острове Кижи, лейтенант полиции Виталий Киреев подготовил фоторепортаж.

В преддверии Дня образования вневедомственной охраны офицер ведомства запечатлел осенние пейзажи всемирно известного музея-заповедника «Кижи».

«Остров Кижи – это загадочное место, которое наполнено духом прошлого. Каждый сотрудник Росгвардии должен хотя бы раз побывать там в командировке, чтобы прочувствовать на себе настоящую службу», – поделился впечатлениями Виталий Киреев.

Под централизованной охраной вневедомственной охраны Карелии находится свыше 7000 объектов, квартир и мест хранения имущества граждан – одним из самых ценных охраняемых объектов является музей-заповедник «Кижи». Это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, на территории которого находятся уникальные памятники деревянного зодчества.

Сотрудники батальона полиции Петрозаводского отдела вневедомственной охраны благодаря средствам оперативной связи несут службу в тесном контакте со смотрителями, работающими на острове Кижи и островах Кижского ожерелья. В туристический сезон вневедомственная охрана с особой бдительностью несет службу по охране памятника мировой культуры.