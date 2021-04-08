«Офицеры России» борются за пост мэра Петрозаводска

Список кандидатов на должность сити-менеджера Петрозаводска пополнился – документы на конкурс подал руководитель исполкома общероссийской общественной организации «Офицеры России» в Карелии Валерий Таборов.

Его также знают как руководителя ДОСААФ в республике. Столица на Онего поинтересовалась у кандидата, зачем Валерий Таборов идет в мэры.

— Я выдвинул свою кандидатуру по инициативе общественной организации «Офицеры России». В управлении городом явно не хватает исполнительской дисциплины, элементарного порядка. Считаю, что именно в этом кроется причина основной массы накопившихся в городе проблем. Наладим дисциплину — будет нормально функционировать городское хозяйство.

Чуть позже я обязательно обнародую свою программу развития Петрозаводска. Сейчас могу озвучить несколько тезисов: во-первых, городская власть должна быть внимательна к людям, думать о них. Особенно это касается людей старшего поколения, пенсионеров. Любой городской чиновник обязан реагировать действием на жалобы и пожелания простых людей, а не отписываться и перекладывать ответственность. За отсутствие действенной реакции на обращение — немедленное увольнение. Во-вторых, нужно заниматься молодежью, ведь это наши дети и внуки. Сейчас этого нет, поэтому молодежь продолжает уезжать из Петрозаводска в поисках лучшей жизни. Нужно возродить систему бесплатных кружков, спортивных секций, подростковых клубов. И в третьих, считаю, что мэр города должен быть открыт и доступен 24 часа в сутки. Если выберут меня, номер моего мобильного будет у каждого жителя города.

Напомним, полномочия Ирины Мирошник в должности главы Петрозаводска истекают 20 апреля. Затем депутаты Петросовета должны будут утвердить в должности нового сити-менеджера.



С 29 марта по 20 апреля включительно состоится прием документов от кандидатов, желающих занять кресло сити-менеджера карельской столицы. Затем 30 апреля пройдет конкурс по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа. Очередной сити-менеджер столицы Карелии будет выбран методом тайного голосования на сессии Петросовета 12 мая.

Первым документы на конкурс подал руководитель аппарата КРОО Ассоциации юристов России Михаил Бокша 1956 года рождения. Затем зарегистрировались учитель английского языка из МОУ Сунское, представитель партии Социальной защиты 35-летняя Екатерина Ганюченко и президент ООО «Святые Карелии» 41-летний Алексей Таранов, а также сдала бумаги комиссии депутат Лендерского сельского поселения от «Единой России» 29-летняя Екатерина Кочакова.