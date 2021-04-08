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«Офицеры России» борются за пост мэра Петрозаводска

Новости. Политика
12:17, 09 Апреля 2021
фото: © из личного архива
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Список кандидатов на должность сити-менеджера Петрозаводска пополнился – документы на конкурс подал руководитель исполкома общероссийской общественной организации «Офицеры России» в Карелии Валерий Таборов.

Его также знают как руководителя ДОСААФ в республике. Столица на Онего поинтересовалась у кандидата, зачем Валерий Таборов идет в мэры.

— Я выдвинул свою кандидатуру по инициативе общественной организации «Офицеры России». В управлении городом явно не хватает исполнительской дисциплины, элементарного порядка. Считаю, что именно в этом кроется причина основной массы накопившихся в городе проблем. Наладим дисциплину — будет нормально функционировать городское хозяйство.

Чуть позже я обязательно обнародую свою программу развития Петрозаводска. Сейчас могу озвучить несколько тезисов: во-первых, городская власть должна быть внимательна к людям, думать о них. Особенно это касается людей старшего поколения, пенсионеров. Любой городской чиновник обязан реагировать действием на жалобы и пожелания простых людей, а не отписываться и перекладывать ответственность. За отсутствие действенной реакции на обращение — немедленное увольнение. Во-вторых, нужно заниматься молодежью, ведь это наши дети и внуки. Сейчас этого нет, поэтому молодежь продолжает уезжать из Петрозаводска в поисках лучшей жизни. Нужно возродить систему бесплатных кружков, спортивных секций, подростковых клубов. И в третьих, считаю, что мэр города должен быть открыт и доступен 24 часа в сутки. Если выберут меня, номер моего мобильного будет у каждого жителя города.

Напомним, полномочия Ирины Мирошник в должности главы Петрозаводска истекают 20 апреля. Затем депутаты Петросовета должны будут утвердить в должности нового сити-менеджера.

С 29 марта по 20 апреля включительно состоится прием документов от кандидатов, желающих занять кресло сити-менеджера карельской столицы. Затем 30 апреля пройдет конкурс по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа. Очередной сити-менеджер столицы Карелии будет выбран методом тайного голосования на сессии Петросовета 12 мая. 

Первым документы на конкурс подал руководитель аппарата КРОО Ассоциации юристов России Михаил Бокша 1956 года рождения. Затем зарегистрировались учитель английского языка из МОУ Сунское, представитель партии Социальной защиты 35-летняя Екатерина Ганюченко и президент ООО «Святые Карелии» 41-летний Алексей Таранов, а также сдала бумаги комиссии депутат Лендерского сельского поселения от «Единой России» 29-летняя Екатерина Кочакова.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
усталый
2021-04-09 15:39:36
Он считает что, как в армии приказал, все построились и строем пошли. А кто не выполнил приказ на "губу". Думает после этого все городское хозяйство само от ремонтируется и заработает. И удивляет с какой легкостью мы готовы на немедленное увольнение, даже не попытается разобраться в сути проблемы. Это такой стиль управления у него и будет. Всем грозить, что уволю. Сразу видно, что он не управленец.
театральный критик
2021-04-09 15:37:08
Вся эта публика помечает территорию с одной единственной целью - осенью все они полезут в депутатишки петросовета.
Leopol'd
2021-04-09 15:34:52
"Нужно возродить систему бесплатных кружков, спортивных секций, подростковых клубов."
И как?! Радиошколу, аэроклуб, стрелковый клуб возродил в ДОСААФ?!
Ded
2021-04-09 15:02:59
Насколько я помню, во главе этого, с позволения сказать, "движения" стояли люди, даже срочной службы не отслужившие. Как говаривал один персонаж, "меня терзают смутные сомнения", что этот "офицер России" - тоже из гражданских...
наташка
2021-04-09 14:35:19
Даже внешне неприятен
Изя
2021-04-09 15:15:59
наташка, тебе не угодить . Что то одно бывает , ум или красота ))
ЗС
2021-04-09 14:12:35
Во-первых, мэр определяет основные пути развития территории города. А во-вторых, представляет его интересы во взаимоотношениях с государством, регионом и другими муниципалитетами.
Причём здесь отношения к молодёжи и пожилым?
Валерий Степанов
2021-04-09 14:03:56
Знаю Валерия Таборова ни один год. Очень ответственный, порядочный и честный человек. Надо выдвигаться и действовать. Поддерживаю!
врунофф
2021-04-09 13:40:08
Вспоминается персонаж с " теми самыми мерседесами " Отличником боевой и политической подготовки :)
drug
2021-04-09 13:28:04
Знаете - если бы у меня было право выбора - я проголосовал за него !!!
Вы читали СМИ - кто идет в депутаты Петросовета.
Все места поделили бизнес кланы строителей и ресурсники.
Зато у них есть пример - друг их сидит и они тоже там все будут.
Пусть бояться и думают - что делают.
За Таборова !!!!!!!!!!!!!!!!
насмешница
2021-04-09 14:37:42
drug,
ну да, есть такое мнение, что делиться с офицерами- святая обязанность строителей и ресурсников
David .
2021-04-09 14:10:01
drug, Чего бояться-то, весь городишко давно поделен. Гетто строй порвет любого
Тимати
2021-04-09 13:23:52
Тут пишут обсуждениях: честный,справедлиый и т.д., а как он "работать" будет,как " пилить"!? Ведь Галю не просто так "убрали"....ясен пень!?!?!
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