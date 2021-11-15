Официальная статистика показала резкий рост «коэффициента брачности» в Карелии

Количество браков, заключенных в Карелии в 2021 году, значительно выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Карелиястата, если в 2020 году отношения зарегистрировали 2498 человек, то в этом году — уже 3058.

«Коэффициент брачности», который официальная статистка рассчитывает как количество браков на 1 тыс. человек населения, вырос на 24,1%.

Число разводов в Карелии тоже увеличилось, но меньше, чем количество браков. С начала года развелись 2029 человек, а «коэффициент разводимости» вырос на 18,4%.