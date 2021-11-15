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Официальная статистика показала резкий рост «коэффициента брачности» в Карелии

Новости. Общество
14:54, 29 Ноября 2021
фото: © Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Количество браков, заключенных в Карелии в 2021 году, значительно выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Карелиястата, если в 2020 году отношения зарегистрировали 2498 человек, то в этом году — уже 3058.

«Коэффициент брачности», который официальная статистка рассчитывает как количество браков на 1 тыс. человек населения, вырос на 24,1%.

Число разводов в Карелии тоже увеличилось, но меньше, чем количество браков. С начала года развелись 2029 человек, а «коэффициент разводимости» вырос на 18,4%.

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Комментарии

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2021-11-29 15:12:20
леопольду очень не нравится "кофицент агрекалчнутости " :)
кир
2021-11-29 15:06:00
Бабы не дуры. Это мужики дураки, кто не хочет держаться за надежных баб. :)
Гость
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