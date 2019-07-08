Официальную группу МЧС Карелии в соцсети утром взломали

В группе "ВКонтакте" МЧС Карелии 8 июля появилась информация, не соответствующая действительности, сообщили в ведомстве.

Утром в официальной группе МЧС Карелии "ВКонтакте" появилась информация о сборе средств для мужчины, пострадавшему в ДТП.

В ведомстве сообщили, что информация ложная.

"Сегодня утром официальная группа "ВКонтакте" Главного Управления МЧС по Республике Карелия подверглась взлому. Никому не платите и не переходите по ссылкам. Приносим свои извинения и просим вас оперативно сообщать в группу МЧС по Карелии в подобных случаях", – отметили в ведомстве.