Официант украл крупную сумму у посетителя ресторана в Петрозаводске

Полиция раскрыла кражу в одном из ресторанов карельской столицы, сообщает МВД Карелии.

Накануне вечером в одном из ресторанов Петрозаводска компания отмечала торжество. В один из моментов на столе обнаружилась пропажа конверта с деньгами. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

Полиции потерпевший сообщил, что в течение вечера в зал, где проходило застолье, посторонние не заходили. В ходе осмотра помещения, похищенный конверт был обнаружен в мусорном ведре.

Был установлен подозреваемый. Им оказался 20-летний молодой человек, работающий официантом в данном ресторане. Он дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража).