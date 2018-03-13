Официант украл крупную сумму у посетителя ресторана в Петрозаводске

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Полиция раскрыла кражу в одном из ресторанов карельской столицы, сообщает МВД Карелии.
Накануне вечером в одном из ресторанов Петрозаводска компания отмечала торжество. В один из моментов на столе обнаружилась пропажа конверта с деньгами. Ущерб составил 15 тысяч рублей.
Полиции потерпевший сообщил, что в течение вечера в зал, где проходило застолье, посторонние не заходили. В ходе осмотра помещения, похищенный конверт был обнаружен в мусорном ведре.
Был установлен подозреваемый. Им оказался 20-летний молодой человек, работающий официантом в данном ресторане. Он дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража).
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