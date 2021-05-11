Оформление кредитов может быть запрещено по желанию клиентов банков

В Госдуме занялись разработкой законопроекта, который позволит гражданам запретить оформлять на свое имя кредиты.

Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующие документы.

Цель поправок — защитить граждан от мошенников, которые стали не только похищать средства со счетов, но и оформлять кредиты. С принятием законопроекта заемщик сможет запрещать или разрешать выдачу кредитов на свое имя. Предполагается, что соответствующую заявку можно оформить через госуслуги. Запрет на оформление кредитов вступит в силу в течение семи дней с момента обращения.

Запрет позже можно будет снять также через сервис госуслуг или при обращении в банк.

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