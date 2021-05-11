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Оформление кредитов может быть запрещено по желанию клиентов банков

Новости. Общество
16:31, 11 Мая 2021
фото: Валерий Матыцин / ТАСС
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В Госдуме занялись разработкой законопроекта, который позволит гражданам запретить оформлять на свое имя кредиты.

Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующие документы.

Цель поправок — защитить граждан от мошенников, которые стали не только похищать средства со счетов, но и оформлять кредиты. С принятием законопроекта заемщик сможет запрещать или разрешать выдачу кредитов на свое имя. Предполагается, что соответствующую заявку можно оформить через госуслуги. Запрет на оформление кредитов вступит в силу в течение семи дней с момента обращения.

Запрет позже можно будет снять также через сервис госуслуг или при обращении в банк.

Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

 

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Комментарии

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Беня
2021-05-11 16:46:39
О! Давно пора :) Потеряй паспорт - потом доказывай шо ты не брал четыре ипотеки и сеть потребов :)
Гость
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