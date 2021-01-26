Оформление налоговых вычетов для физлиц станет проще

Госдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, упрощающие оформление вычетов для физлиц.

Как сообщает РБК, законопроект предлагает подавать заявления на сайте налоговой, без личного визита в инстанцию.



Нововведение касается вычетов по расходам на покупку жилья и выплату процентов по ипотеке, а также инвестиционных вычетов. В случае принятия поправок россияне смогут подавать заявление на налоговый вычет через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Сейчас для этого требуется посетить налоговую инспекцию и предоставить туда декларацию (3-НДФЛ) и подтверждающие документы. Предполагается, что право на получение выплат налоговики будут подтверждать сами — в том числе, запрашивая в банках информацию о сделках с недвижимостью.

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