Офтальмолог глазной клиники Карелии дала советы, как правильно выбрать солнечные очки

На вопросы о том, как выбрать солнечные очки, чтобы они действительно защищали глаза от ультрафиолетового излучения, ответила Анастасия Владимировна Кошкарова, врач-офтальмохирург Офтальмологического центра Карелии.

Наступает лето – солнце, отдых и тепло. Многие уже собираются в отпуск, к морю, в путешествия. Пакуют чемоданы, обновляют гардероб, пополняют аптечку, но надо не забыть и об аксессуарах, который порой имеют не просто эстетическую, но защитную функцию. Именно к таким предметам, украшающим ваш образ, относятся солнечные очки, которые, как оказалось, имеют свой срок годности.

Если вы сейчас вспомнили, что давно не покупали себе солнечные очки, то перед походом в оптику почитайте советы профессионала.

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