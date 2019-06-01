Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
11:47, 01 Июня 2019
фото: Столица на Онего

Офтальмолог глазной клиники Карелии дала советы, как правильно выбрать солнечные очки

Загрузка...

На вопросы о том, как выбрать солнечные очки, чтобы они действительно защищали глаза от ультрафиолетового излучения, ответила Анастасия Владимировна Кошкарова, врач-офтальмохирург Офтальмологического центра Карелии.

Наступает лето – солнце, отдых и тепло. Многие уже собираются в отпуск, к морю, в путешествия. Пакуют чемоданы, обновляют гардероб, пополняют аптечку, но надо не забыть и об аксессуарах, который порой имеют не просто эстетическую, но защитную функцию. Именно к таким предметам, украшающим ваш образ, относятся солнечные очки, которые, как оказалось, имеют свой срок годности.

Если вы сейчас вспомнили, что давно не покупали себе солнечные очки, то перед походом в оптику почитайте советы профессионала.

Советы здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2019, 21:20
ФОТО: Ольга Бузова показала себя в микро-бикини
28.05.2019, 08:20
ФОТО: Гражданин Украины пытался вывезти в Финляндию 610 пачек сигарет, спрятав их от карельской таможни
28.05.2019, 14:40
ВИДЕО: Пассажирский автобус "развалился" прямо в центре Петрозаводска
25.05.2019, 10:33
ВИДЕО: Сотрудники Росгвардии устроили ДТП в Петрозаводске
26.05.2019, 09:30
ВИДЕО: В Карелии депутат горсовета напал на человека и ударил его кулаком по голове?
27.05.2019, 09:37
Ирина Мирошник выразила соболезнования родным и близким скоропостижно скончавшегося Владимира Шорникова

Аналитика

31.05.2019 16:20
Капитал
Как "ТехРент" Петрозаводск сдавал 3
Весенняя уборка Петрозаводска в самом разгаре, но один из самых важных этапов пробуждения города после зимы – вывозка смета – завершен.
Новый контракт "ТехРента"
30.05.2019 15:20
Карельская деревня как "дрова" для "Огня" 1
29.05.2019 11:52
"При таком масштабном ремонте дорог на первое место выходит контроль качества его выполнения" 6
29.05.2019 11:12
Шунгит – как новый бренд Карелии
27.05.2019 12:49
Вся аналитика

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
31.05.2019 10:04
все фото и видео

Опрос

Где вы планируете провести отпуск?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»