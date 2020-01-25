Огнестрельное оружие изъяли у жителей Карелии

Сотрудники Росгвардии выявили нарушения в сфере оборота оружия по итогам проверок граждан и изъяли 15 ружей и патроны к ним.

С 13 по 19 января подразделения лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии совместно с региональными полицейскими провели более 240 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан, сообщили в Управлении.

Выявлено 14 административных правонарушений в сфере оборота оружия, правонарушители привлечены к административной ответственности. За указанный период изъято 15 единиц огнестрельного оружия и 17 патронов к нему, 20 единиц огнестрельного оружия граждане сдали добровольно.



Комиссией Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Карелия запланировано проведение периодических проверок работников юридических лиц с особыми уставными задачами, частных охранников на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением специальных средств и оружия.