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Огнестрельное оружие изъяли у жителей Карелии

Новости. Общество
10:44, 26 Января 2020
фото: © Управление Росгвардии по Карелии
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Сотрудники Росгвардии выявили нарушения в сфере оборота оружия по итогам проверок граждан и изъяли 15 ружей и патроны к ним.

С 13 по 19 января подразделения лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии совместно с региональными полицейскими провели более 240 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан, сообщили в Управлении.

Выявлено 14 административных правонарушений в сфере оборота оружия, правонарушители привлечены к административной ответственности. За указанный период изъято 15 единиц огнестрельного оружия и 17 патронов к нему, 20 единиц огнестрельного оружия граждане сдали добровольно.  

Комиссией Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Карелия запланировано проведение периодических проверок работников юридических лиц с особыми уставными задачами, частных охранников на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением специальных средств и оружия.

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