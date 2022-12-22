Огонь до небес: пожар уничтожил баню с сараем в поселке Карелии (ФОТО)

В поселке Сяпся Пряжинского района сгорели баня и сарай.

Как сообщается в паблике пожарных-спасателей Пряжинского района, в минувший четверг, 22 декабря, в 21.12 в поселке Сяпся на улице 1 Мая, 20 загорелись смежные баня и сарай. Огонь быстро охватил постройки.

Для ликвидации пожара привлекались пожарно-спасательные подразделения пожарной части-70 поселка Эссойла - 6 человек и 1 единица техники и пожарной части-67 поселка Чална - 2 человека 1 единица техники.

В 22.38 пожар был ликвидирован.