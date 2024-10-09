Огонь охватил две квартиры в поселке Карелии

Пожар произошел в поселке Янишполе Кондопожского района.
В МЧС Карелии рассказали о пожаре, произошедшем в субботу, 12 октября, в 16.24 в Кондопожском районе, в посёлке Янишполе.
Там загорелась квартира жилого деревянного дома по адресу: улица Заречная, 37.
Огонь повредил две квартиры на общей площади 64 квадратных метра. По данным МЧС, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.
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