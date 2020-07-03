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Огонь уничтожил два дома в Карелии - люди остались без крова

Новости. Происшествия
13:05, 04 Июля 2020
фото: © Артем Коротаев/ТАСС
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Пожары произошли 3 июля в Кондопожском и Пряжинском районах, сообщили в МЧС Карелии.

В 9.12 пожарно-спасательные подразделения Кондопожского района привлекались для ликвидации пожара в частном доме в СНТ "Онего". В 9.54 пожар ликвидирован. Дом был полностью уничтожен.

А  в 11.32 сгорел дом в деревне Падозеро. Пожарные боролись с огнем около двух часов.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.

Ранее огонь едва не оставил жителей поселка в Карелии без продуктов.

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