Огонь уничтожил два дома в Карелии - люди остались без крова

Пожары произошли 3 июля в Кондопожском и Пряжинском районах, сообщили в МЧС Карелии.

В 9.12 пожарно-спасательные подразделения Кондопожского района привлекались для ликвидации пожара в частном доме в СНТ "Онего". В 9.54 пожар ликвидирован. Дом был полностью уничтожен.

А в 11.32 сгорел дом в деревне Падозеро. Пожарные боролись с огнем около двух часов.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.

Ранее огонь едва не оставил жителей поселка в Карелии без продуктов.