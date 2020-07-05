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Ограбивших женщину в центре Петрозаводска задержали во время трапезы

Новости. Криминал
13:28, 06 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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Вневедомственная охрана по горячим следам задержала подозреваемых в грабеже, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В ночь на 2 июля все дежурные наряды правоохранительных органов Петрозаводска получили информацию об открытом хищении сотового телефона.

Жертвой преступления стала женщина. Она сообщила в полицию, что мобильник у неё отобрали девушка и молодой человек. Инцидент произошел на проспекте Ленина. 

Злоумышленники выкинули телефон, а когда почувствовали себя в безопасности, пошли отдыхать в кафе.

Нарушителей передали полиции.

Ранее росгвардейцы в Карелии задержали покупателя, который все-время "забывал" оплачивать товар в магазине.

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