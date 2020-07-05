Ограбивших женщину в центре Петрозаводска задержали во время трапезы

Вневедомственная охрана по горячим следам задержала подозреваемых в грабеже, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
В ночь на 2 июля все дежурные наряды правоохранительных органов Петрозаводска получили информацию об открытом хищении сотового телефона.
Жертвой преступления стала женщина. Она сообщила в полицию, что мобильник у неё отобрали девушка и молодой человек. Инцидент произошел на проспекте Ленина.
Злоумышленники выкинули телефон, а когда почувствовали себя в безопасности, пошли отдыхать в кафе.
Нарушителей передали полиции.
Ранее росгвардейцы в Карелии задержали покупателя, который все-время "забывал" оплачивать товар в магазине.
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