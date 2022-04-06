Огромная лужа вновь появилась в центре Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

Пешеходный переход на улице Кирова опять ушел под воду.
В редакцию «Столицы на Онего» петрозаводчанин прислал фото, на котором запечатлела огромную лужу на пешеходном переходе на улице Кирова.
«Озеро у здания МВД. Каждый год пешеходы вплавь преодолевают дорогу. Ни один мэр не может победить эту лужу», - пишет читатель.
Ранее петрозаводане жаловались, что после ремонта дороги на улице Кирова лужа на пешеходном переходе никуда не пропала.
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