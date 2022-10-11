Огромная мусорная лавина сошла в соседнем с Карелией регионе (ВИДЕО)

В Ленобласти на свалке сошла мусорная лавина,
В Гатчине сошла мусорная лавина. По предварительным данным, причиной чрезвычайного происшествия могли стать нарушения технологии складирования отходов на полигоне.
Обстоятельства проверят прокуратура, органы эконадзора, экологическая милиция, комитет по обращению с отходами в Ленобласти, а также администрации Гатчинского района и Новосветского поселения, пишут администраторы паблика «Мой Питер».
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание