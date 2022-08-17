Огромный флаг России пронесли по набережной Петрозаводска

В столице Карелии отметили День флага митингом-концертом и шествием.

В центре Петрозаводска состоялся митинг-концерт «Поднимаем России знамя». На набережной Онежского озера в створе проспекта Ленина выступили вокальные коллективы, юнармейцы, представители общественных объединений, рассказали в администрации города.

Кульминацией стало шествие по Онежской набережной волонтерских и молодежных организаций Карелии с огромным флагом России.