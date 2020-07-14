Охлопков: не следует акцентировать внимание на резких перепадах в количестве выявленных случаев коронавируса

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков объяснил, на что опирается статистика при составлении сводки заболеваемости COVID-19 в республике.

"Значение медианы в математике никто не отменял, - отметил Охлопков. - Поэтому не следует акцентировать внимание на резких перепадах в количестве выявленных случаев коронавируса. Так в июне-июле в Карелии цифры такие: регистрировались от 50 до 9 инфицированных. Статистика опирается на результаты лабораторной диагностики, которая занимает время. При этом гораздо информативнее средние арифметические значения. Так, за июнь в сутки в среднем регистрировался 31 инфицированный, за две недели июля – также пока 31".

Напомним, общее число заболевших коронавирусом в Карелии за все время пандемии составило1805 человек.