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Охлопков: не следует акцентировать внимание на резких перепадах в количестве выявленных случаев коронавируса

Новости. Общество
12:15, 15 Июля 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков объяснил, на что опирается статистика при составлении сводки заболеваемости COVID-19 в республике.

"Значение медианы в математике никто не отменял, - отметил Охлопков. - Поэтому не следует акцентировать внимание на резких перепадах в количестве выявленных случаев коронавируса. Так в июне-июле в Карелии цифры такие: регистрировались от 50 до 9 инфицированных. Статистика опирается на результаты лабораторной диагностики, которая занимает время. При этом гораздо информативнее средние арифметические значения. Так, за июнь в сутки в среднем регистрировался 31 инфицированный, за две недели июля – также пока 31".

Напомним, общее число заболевших коронавирусом в Карелии за все время пандемии составило1805 человек.

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Комментарии

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Изя
2020-07-15 13:23:01
Плохо когда в медицине правят балом политики , а не профессионалы ( не про Охлопкова , а ваЩе ) :)
User
2020-07-15 13:17:34
Врач опирается на среднюю температуру по больнице?! :) Это рывок или прорыв?
Гость
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