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Охлопков рассказал о крайне заразном детском заболевании

Новости. Общество
12:30, 19 Сентября 2023
фото: Freepik

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Ранние симптомы проявляются как обычная простуда.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков в личном профиле 19 сентября рассказал о детском коклюше.

По словам министра, в Карелии ежегодно фиксируется несколько случаев заболевания детей коклюшем — в основном, они лечатся амбулаторно, но бывают и тяжелые случаи, когда помощь оказывается в условиях стационара. Недавно из Республиканской инфекционной больницы выписали четырехмесячного ребенка, отметил глава Минздрава.

«Коклюш — это заразное заболевание, диагностировать которое бывает непросто: ранние симптомы проявляются как обычная простуда. В разгар болезни пациенты страдают от сильного кашля, мешающего дышать, есть и спать. Кашель бывает настолько сильным, что могут возникать переломы ребер», — написал Михаил Охлопков.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире каждый год коклюшем заболевают около 60 миллионов человек. Несмотря на то, что существует вакцина, а процент привитых детей считается высоким, от этой инфекции ежегодно умирает 1 миллион малышей в возрасте до года.

Коклюш называют детской инфекцией, хотя взрослые тоже болеют нередко (до 24% заболевших), отметил Охлопков. Большинство инфицированных — это школьники 7–14 лет (до 38%) и дети в возрасте 1–2 лет (37–38%). Доля инфицированных малышей грудного возраста — 20–22%. У новорожденных и недоношенных коклюш протекает особенно тяжело и угрожает жизни, подчеркнул министр.

Коклюш передается воздушно-капельным путем: заболевший человек или бессимптомный носитель при кашле и чихании выделяет бактерии во внешнюю среду. От источника инфекции микроб может распространяться на 2–2,5 метра и с вдыхаемым воздухом проникать в здоровый организм.

«Заразность коклюша высокая: 70–100% непривитых людей заболевают при контакте с возбудителем. Для коклюша характерна сезонность — пик заболеваемости приходится на первые месяцы зимы. У человека, переболевшего коклюшем, иммунитет сохраняется 10–20 лет», — рассказал Михаил Охлопков.

Министр республиканского здравоохранения порекомендовал при первых симптомах заболевания обязательно обращаться к врачу.

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