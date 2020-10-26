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26.10.2020 23:30

Охлопков рассказал, почему не сделал прививку от коронавируса

Новости. Общество
15:10, 27 Октября 2020
фото: © ИА "Республика" / Леонид Николаев
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Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о вакцинации от коронавируса и почему он сам не делает прививку.

Глава Миздрава Карелии Михаил Охлопков дал "Столице на Онего" эксклюзивное интервью по ситуации с коронавирусом в республике и рассказал о вакцинации от COVID-19.

- Сейчас идет первый этап логистических испытаний среди медицинских работников. Потом будет второй этап, который тоже рассчитан на медиков, подписавших добровольное согласие на прививку. Вакцинация обычных людей начнется в декабре или же в январе-начале февраля, – пояснил министр.

На вопрос, сделал ли он прививку от коронавируса, Михаил Охлопков ответил:   

- Нет, я же не работник медицинской организации, хотя и врач. Когда будет массовая вакцинация, тогда сделаю. Я не против, но пока я не попадаю в категорию тех, кому предлагается вакцинация.

Я сделал прививку от гриппа и пневмококка. Потому что при ковиде 40% людей умирают от сопутствующей гриппозной и пневмококковой инфекции. Люди с коронавирусом умирают не от коронавируса, а от гриппа и пневмококка. Поэтому я всем советую привиться от этих вирусов. Вакцинация бесплатная и продлится до декабря.

Полную версию интервью читайте здесь.

 

 

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Комментарии

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zanoza
2020-10-27 15:38:10
От пневмококка прививку делают не всем, а только тем кто в группе риска.
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