Охлопков рассказал, почему не сделал прививку от коронавируса

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о вакцинации от коронавируса и почему он сам не делает прививку.

Глава Миздрава Карелии Михаил Охлопков дал "Столице на Онего" эксклюзивное интервью по ситуации с коронавирусом в республике и рассказал о вакцинации от COVID-19.

- Сейчас идет первый этап логистических испытаний среди медицинских работников. Потом будет второй этап, который тоже рассчитан на медиков, подписавших добровольное согласие на прививку. Вакцинация обычных людей начнется в декабре или же в январе-начале февраля, – пояснил министр.

На вопрос, сделал ли он прививку от коронавируса, Михаил Охлопков ответил:

- Нет, я же не работник медицинской организации, хотя и врач. Когда будет массовая вакцинация, тогда сделаю. Я не против, но пока я не попадаю в категорию тех, кому предлагается вакцинация.

Я сделал прививку от гриппа и пневмококка. Потому что при ковиде 40% людей умирают от сопутствующей гриппозной и пневмококковой инфекции. Люди с коронавирусом умирают не от коронавируса, а от гриппа и пневмококка. Поэтому я всем советую привиться от этих вирусов. Вакцинация бесплатная и продлится до декабря.

Полную версию интервью читайте здесь.