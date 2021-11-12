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Охлопков: «Решение о вакцинации детей от коронавируса в России на данный момент не принято»

Новости. Общество
17:23, 12 Ноября 2021
фото: © Правительство РК

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Сроки поступления детской вакцины от коронавируса в регионы не определены, заявил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что в ведомство поступает много вопросов по возможному началу ковид-вакцинации детей.

«Отмечу, что в связи с ростом количества заболевших Covid-19, среди которых немало детей, в некоторых странах (Канаде, США, Израиле, Китае, Кубе и соседней Финляндии) уже проводится вакцинация этой возрастной группы.

В России такое решение на данный момент не принято, сроки поступления детской вакцины в регионы не определены. Несмотря на то, что официально завершились финальные клинические испытания».

Об этом уже заявил руководитель Минздрава России Михаил Мурашко.  

«Взрослые по-прежнему могут сделать прививку в любой поликлинике или мобильном пункте вакцинации. Вакцина есть в достаточном количестве». – пояснил Михаил Охлопков.

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