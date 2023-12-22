Охота на волков в Карелии увенчалась успехом

В Питкярантском районе республики охотники после жалоб местных жителей добыли четырех волков.

В Минприроды Карелии рассказали о результатах охоты в Питкярантском районе республики, где в минувшие выходные охотники добыли четырех волков.

В декабре в министерство поступило большое количество жалоб от жителей района. Люди рассказывали, что хищники выходили прямо к домам.

В Минприроды сразу организовали охоту, но на след волков выйти удалось не сразу. Осложнялось все тем, что хищники заходили на территорию нацпаркке «Ладожские шхеры», где охота запрещена.

Группа из двенадцати охотников во главе с замначальника отдела государственного охотничьего надзора Иваном Бердниковым ежедневно выходили в рейды, чтобы напасть на след зверей.

«В первую очередь успешной охоте мешали погодные условия — мокрый снег, сильный ветер, близкая к плюсовой температура воздуха. В такую погоду шансы выйти на след волка, а самое главное — догнать и окружить его, довольно низкие. Мы продолжали рейды в течение четырех дней, в субботу нам, наконец, удалось окружить стаю, захаживающую в поселки района. Добыли 4 волков», — рассказал Иван Бердников.

В Минприроды напомнили телефон, по которому необходимо звонить в случае выхода хищников к жилью: +7(921)222-05-25.

Напомним, ранее Минприроды Карелии после многочисленных обращений местных жителей о появлениях волков выдало более 100 разрешений на добычу хищников.