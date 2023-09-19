Охотничий билет жителя Суоярвского района аннулировали по решению суда

Прокурор Суоярвского района заявил административный иск в районный суд, сообщили в пресс-службе инстанции 19 сентября.

Как рассказали в источнике, ответчик имел право на осуществление охоты на основании охотничьего билета, однако наличие у него непогашенной судимости стало основанием для аннулирования выданного билета и прекращения права на охоту.

В судебном заседании прокурор пояснила, что ответчик отбыл наказание по приговору суда в марте 2023, следовательно, судимость будет погашена у него в марте 2024 года. Ответчик исковые требования признал.

Решением суда требования прокурора удовлетворили, действие права на охоту было прекращено, на ответчика возложили обязанность в течение трех рабочих дней с даты вступления решения суда в законную силу сдать охотничий билет в Министерство природных ресурсов Карелии.