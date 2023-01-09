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Охранники и водители в Петрозаводске быстрее всех становятся своими на новой работе

Новости. Общество
14:52, 11 Января 2023
фото: © shutterstock.com

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Среднестатистический петрозаводчанин адаптируется на новом рабочем месте за 60 дней.

Это следует из результатов опроса жителей города, проведенного сервисом по трудоустройству SuperJob.

В нем приняли участие представители экономически активного населения, имеющего опыт работы на последнем месте от 1 года.

По личным оценкам опрошенных, каждому четвертому петрозаводчанину (24%) для адаптации на последнем месте работы потребовался месяц, тогда как каждый пятый (19%) стал «своим» уже через неделю. О том, что влиться в новый коллектив и понять свои задачи удалось буквально за 1 день, рассказали 16% опрошенных. Столько же признались, что для этого им потребовалось 3 месяца. У 7% адаптация заняла полгода, у 6% — год, еще 4% и сегодня не чувствуют себя «своим» в компании. Средний период адаптации составляет 60 дней.

Среди представителей 30 популярных профессиональных групп наибольшей адаптивностью отличаются охранники (средний адаптационный период составляет 26 дней), водители (33 дня), производители работ (34 дня), кладовщики (36 дней) и квалифицированные рабочие (38 дней). Медленнее всего к новому месту работы привыкают программисты (в среднем за 111 дней), аналитики (105 дней), главные бухгалтеры (97 дней), врачи (96 дней) и HR-менеджеры (88 дней).

Молодежь до 24 лет адаптируется на новом рабочем месте гораздо быстрее своих старших коллег: в среднем за 47 дней, тогда как, например, у работников в возрасте от 25 до 34 лет адаптационный период составляет 75 дней. Женщины привыкают к новым рабочим условиям чуть медленнее мужчин (в среднем за 64 дня против 57).

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