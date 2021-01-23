Оказавшаяся в кювете фура частично перекрыла движение на трассе "Кола"

ГИБДД Карелии сообщила о последствиях ДТП с участием большегрузного автомобиля, съехавшего в кювет на трассе "Кола" в Лоухском районе.

Авария призошла около 15.00. В результате оказалась частично перекрыта проезжая часть.

"На данном участке движение автотранспорта регулируют сотрудники Госавтоинспекции по одной полосе движения. В результате съезда автомобиля никто из участников движения не пострадал", - говорится в сообщении ГИБДД.

Автоинспекция обратилась к водителям с просьбой "контролировать дорожную обстановку, выбирать безопасную скорость движения".