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Около 10 тысяч крыс живут на контейнерных площадках в Петрозаводске

Новости. Общество
13:08, 28 Июня 2021
фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Вопросы регулирования численности грызунов обсудили сегодня, 28 июня, на планерном совещании в администрации Петрозаводска.

«В среднем в мире на человека приходится две крысы, в Петрозаводске — 0,1. В целом согласно подсчету порядка 10 тысяч особей в данный момент обитает на контейнерных площадках на территории Петрозаводска. По сравнению с другими городами это невысокий уровень», — считает заместитель главы Петрозаводска, председатель комитета ЖКХ Андрей Бекелев.

Бекелев напомнил, что в Петрозаводске проводятся акции по дератизации два раза в год — в конце весны и в начале осени.

Еще один действенный способ регулирования популяции крыс — установка контейнерных площадок закрытого типа. В 2020 году на территории Петрозаводска появилось 13 таких конструкций, еще около 40 планируется смонтировать в этом году.

«Проблему уменьшения численности крыс на территории Петрозаводска необходимо решать комплексно: переоборудовать контейнерные площадки. Переходить на раздельный сбор мусора, синхронизировать проведение дератизационных мероприятий, повышать сознательность населения в вопросах обращения с отходами», — уверен Андрей Бекелев.

Ранее сообщалось, что управляющая компания в Петрозаводске вычистила крысятник, который ранее забыла убрать.

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Комментарии

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Os
2021-06-28 13:57:44
Белки на Чапаева тоже на помойке живут, и ничего - к ним нет претензий.
Самуил
2021-06-28 13:31:14
"Карелиястат" и крыселей сосчитал? Прям как тот мультяшный козлёнок, добавив три нуля.
Off
2021-06-28 13:20:41
Бедааа. Разруха и запустение.
кир
2021-06-28 13:34:42
Off, разруха у тебя в голове. Он этого не понимает, - сказал кот.
Гость
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