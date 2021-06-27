Около 10 тысяч крыс живут на контейнерных площадках в Петрозаводске

Вопросы регулирования численности грызунов обсудили сегодня, 28 июня, на планерном совещании в администрации Петрозаводска.

«В среднем в мире на человека приходится две крысы, в Петрозаводске — 0,1. В целом согласно подсчету порядка 10 тысяч особей в данный момент обитает на контейнерных площадках на территории Петрозаводска. По сравнению с другими городами это невысокий уровень», — считает заместитель главы Петрозаводска, председатель комитета ЖКХ Андрей Бекелев.

Бекелев напомнил, что в Петрозаводске проводятся акции по дератизации два раза в год — в конце весны и в начале осени.

Еще один действенный способ регулирования популяции крыс — установка контейнерных площадок закрытого типа. В 2020 году на территории Петрозаводска появилось 13 таких конструкций, еще около 40 планируется смонтировать в этом году.

«Проблему уменьшения численности крыс на территории Петрозаводска необходимо решать комплексно: переоборудовать контейнерные площадки. Переходить на раздельный сбор мусора, синхронизировать проведение дератизационных мероприятий, повышать сознательность населения в вопросах обращения с отходами», — уверен Андрей Бекелев.

Ранее сообщалось, что управляющая компания в Петрозаводске вычистила крысятник, который ранее забыла убрать.