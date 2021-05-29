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После публикации в СМИ управляющая компания вычистила крысятник, который ранее забыла убрать

Новости. Общество
08:58, 30 Мая 2021
фото: читатель "Столицы на Онего"

Из пустующей постройки на улице Сорокской вынесли более 60 мешков мусора.

В минувшую субботу, 29 мая, в редакцию «Столицы на Онего» обратились горожане, которые сообщили, что глава Петрозаводска Владимир Любарский поручил ликвидировать крысятник в заброшенной постройке у дома №5 по Сорокской, а управляющая компания КЭСКО ничего не выполнила.

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«Вот так исполняются управляющей КЭСКО обещания мэру города о чистке крысятника на улице Сорокская. Как были грязь, вонь и крысы - так и осталась. Почистили..... Жесть со входа отодрали - добро пожаловать, маргиналы. Теперь вход свободен для всех и детей в том числе!!!» - написали в соцсети жители домов по улице Сорокской.

«Столица на Онего» опубликовала жалобу жильцов, и после публикации в СМИ появились рабочие, которые убрали весь мусор в заброшенном строении на улице Сорокской,5,  неподалеку от кинотеатра «Калевала».

«Эту заброшку наконец-то вычистили, больше 60 мешков мусора вынесли», - сообщили горожане в редакцию и прислали фото чистой постройки.

В свою очередь, Владимир Любарский в соцсети написал, что на ближайшей городской планерке будет решен вопрос с контролем исполнения поручений.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Предприниматель
2021-05-30 10:31:00
Зачем сносить!? Ворота поставить ,окна заделать и в аренду не дорого сдать мелкому бизнесу, под склад!?! И польза и прибыль!
Вася
2021-05-30 10:19:40
Или - все это чистой воды случайное стечение обстоятельств, а не хитрый план?
1
2021-05-30 09:41:49
Постройку то никак не снести ??? не иначе она помойка для мусора .
Вася
2021-05-30 10:20:26
1, А не агенты ли вы Госдепа? Или не вы. Но кто тогда агент?
кир
2021-05-30 09:33:44
Не надо делать культ из прессы и прокуратуры. Все работают как всегда плохо, - сказал кот.
Гость
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