После публикации в СМИ управляющая компания вычистила крысятник, который ранее забыла убрать

Из пустующей постройки на улице Сорокской вынесли более 60 мешков мусора.

В минувшую субботу, 29 мая, в редакцию «Столицы на Онего» обратились горожане, которые сообщили, что глава Петрозаводска Владимир Любарский поручил ликвидировать крысятник в заброшенной постройке у дома №5 по Сорокской, а управляющая компания КЭСКО ничего не выполнила.

«Вот так исполняются управляющей КЭСКО обещания мэру города о чистке крысятника на улице Сорокская. Как были грязь, вонь и крысы - так и осталась. Почистили..... Жесть со входа отодрали - добро пожаловать, маргиналы. Теперь вход свободен для всех и детей в том числе!!!» - написали в соцсети жители домов по улице Сорокской.

«Столица на Онего» опубликовала жалобу жильцов, и после публикации в СМИ появились рабочие, которые убрали весь мусор в заброшенном строении на улице Сорокской,5, неподалеку от кинотеатра «Калевала».

«Эту заброшку наконец-то вычистили, больше 60 мешков мусора вынесли», - сообщили горожане в редакцию и прислали фото чистой постройки.

В свою очередь, Владимир Любарский в соцсети написал, что на ближайшей городской планерке будет решен вопрос с контролем исполнения поручений.