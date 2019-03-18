Около 14 тысяч пенсионеров Карелии получат повышенную пенсию

Правительство РФ проиндексирует социальные пенсии на 2% с 1 апреля этого года.

Соответствующее постановление за подписью премьера РФ Дмитрия Медведева размещено на официальном сайте для публикации нормативных правовых актов.

"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 г. социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в тексте документа.

Социальные пенсии выплачиваются нетрудоспособным гражданам, которые по каким-либо причинам не имеют права на страховую пенсию. Такие выплаты назначаются по инвалидности, потере кормильца, а также по старости - в случае, если у человека, достигшего пенсионного возраста, нет необходимого трудового стажа.

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