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Новости. Общество
16:15, 18 Марта 2019
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Около 14 тысяч пенсионеров Карелии получат повышенную пенсию

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Правительство РФ проиндексирует социальные пенсии на 2% с 1 апреля этого года.

Соответствующее постановление за подписью премьера РФ Дмитрия Медведева размещено на официальном сайте для публикации нормативных правовых актов.

"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 г. социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в тексте документа.

Социальные пенсии выплачиваются нетрудоспособным гражданам, которые по каким-либо причинам не имеют права на страховую пенсию. Такие выплаты назначаются по инвалидности, потере кормильца, а также по старости - в случае, если у человека, достигшего пенсионного возраста, нет необходимого трудового стажа.

Подробнее читайте в материале делово й интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Grek
2019-03-18 16:27:08
Это сколько ? 300-400 руб. .. Ну и позорище . Повышать надо всем , а не выборочно . Ободрали пенс.реформой всех , а помогают выборочно .
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