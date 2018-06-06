Около 1400 жителей Петрозаводска остались без электричества

В микрорайоне Пятый поселок произошло повреждение высоковольтного кабеля, сообщили в администрации города.

К настоящему времени без света остается 27 домов (преимущественно частного сектора), в которых проживают порядка 1400 человек. Устранением аварийной ситуации занимаются сотрудники АО "ОРЭС-Петрозаводск" с привлечением специальной лаборатории, рассказали в городской администрации.

Вернуть свет в дома жителей Пятого поселка планируют до 22:00.