Около 16 тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки

Общее число инфицированных в России приближается к 11 млн, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным на 10 января, за последние сутки в России выявлено 15 830 случаев COVID-19 в 84 регионах, из них 2 238 (14,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 10 666 679 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 9 706 802.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 19 890 человек.

За сутки в России подтверждено 741 летальный исход от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 316 904 пациента.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 10 января остается 940 680 человек.

Напомним, в Карелии за прошедшие сутки выявлены 74 инфицированных, выздоровели 142 пациента, зарегистрировано 5 смертей.