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Около 20 жителей Карелии задержала Росгвардия

Новости. Общество
10:53, 26 Июня 2021
фото: © Управление Росгвардии Карелии

За административные правонарушения Росгвардия задержала 19 жителей Карелии, еще двое попались по подозрению в совершении преступлений, сообщили в региональном управлении.

Сотрудниками подразделений вневедомственной охраны Росгвардии с 18 по 25 июня по подозрению в совершении преступлений задержаны 2 человека, сообщили в управлении. Совершен 471 выезд по сообщениям и сигналам тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан, в 13 случаях пресечены попытки хищения имущества организаций.

Группами задержания, находившимися на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержано 19 человек за административные правонарушения.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске дебошир совершил дерзкое ограбление пивного магазина.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сергей
2021-06-26 13:18:57
Как то и слабоватенько . В МВД бы за такую работу уже бы разогнали .
театральный критик
2021-06-26 13:01:34
Еще не всю либерастню отловили с плакатиками, песенками и стишками. Работайте братья
Да уж
2021-06-26 12:46:10
Оправдания миллиардных затрат на содержание Росгвардии!? Или как!?
Сделайте людям нормальные зарплаты и пенсии, преступность сразу почти исчезнет, ну, пока ещё и мигрантов не отправим по месту жительства...
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