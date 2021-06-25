Около 20 жителей Карелии задержала Росгвардия

За административные правонарушения Росгвардия задержала 19 жителей Карелии, еще двое попались по подозрению в совершении преступлений, сообщили в региональном управлении.

Сотрудниками подразделений вневедомственной охраны Росгвардии с 18 по 25 июня по подозрению в совершении преступлений задержаны 2 человека, сообщили в управлении. Совершен 471 выезд по сообщениям и сигналам тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан, в 13 случаях пресечены попытки хищения имущества организаций.

Группами задержания, находившимися на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержано 19 человек за административные правонарушения.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске дебошир совершил дерзкое ограбление пивного магазина.