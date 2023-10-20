Около 200 любителей бега и северной ходьбы собрались на фестиваль KultaKarjala

Традиционные осенние старты в рамках забегов RunKarjala прошли на Кургане 21 числа.

В субботу, 21 октября, около 200 любителей бега и северной ходьбы стали участниками фестиваля KultaKarjala. Об этом говорится в сообщении паблика «Центр спортивной подготовки».



Участники забегов на Кургане в Петрозаводске преодолели дистанции 4, 8 и 12 километров, скандиходы прошли по трассам в четыре км. Также были организованы детские забеги на 200, 600 и 1 200 метров.



С итогами соревнований можно ознакомиться здесь.



