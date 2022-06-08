Около 250 миллионов рублей будет направлено на поддержку бизнеса в Карелии 

Этим летом начнется конкурсный отбор заявок предпринимателей и самозанятых на возмещение затрат по нескольким направлениям

Депутаты Заксобрания Республики Карелия поддержали инициативу Главы Карелии о выделении дополнительных средств в размере 195 млн на субсидии для предпринимателей республики.

Министерство экономического развития и промышленности РК сообщает, что администрациям муниципальных районов и городских округов дополнительно выделено 100 миллионов рублей на реализацию мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых.

«Нам дополнительно довели 95 млн. рублей на предоставление субсидий, кроме того, 48 млн. рублей уже было предусмотрено бюджетом ранее», — уточняет Минэкономразвития РК.

Дополнительные средства будут направлены на развитие местного производства. В 3 квартале 2022 года планируется проведение конкурсных отборов заявок предпринимателей и самозанятых по следующим направлениям:

• возмещение части затрат в области туризма;

• возмещение части затрат в области сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ;

• возмещение части затрат в области розничной торговли в нестационарных торговых объектах, осуществляемой в отдаленных или труднодоступных местностях на территории Республики Карелия, перечень которых устанавливается Правительством Республики Карелия;

• возмещение части затрат в области розничной торговли товарами, маркированными знаком «Сделано в Карелии».

Всего на поддержку карельского бизнеса в 3 и 4 кварталах текущего года будет направлено еще почти 250 миллионов рублей. Информация о начале конкурса будет размещена на ресурсах карельского Минэка.