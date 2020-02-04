Около 3 процентов населения в Карелии болеют раком

На учёте в Республиканском онкологическлм диспансере состоит 18691 человек, что составляет 2,9 процентов от численности населения Карелии.

Об этом сегодня сообщил главный внештатный онколог Минздрава республики Михаил Шибаев на брифинге, посвящённом реализации федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями. В 2019 году впервые выявлено 3127 случаев заболевания раком. Показатель заболеваемости в регионе составил 507,3 на 100 тысяч населения, за 5 лет показатель вырос на 13,4 процента, за 10 лет - на 29 процентов.

По словам главного онколога, более 50 процентов случаев выявлены на ранних стадиях. К 2019 году показатель активного выявления заболевания увеличился в 1,7 раза по сравнению с показателем 2014 года и составил 24,8 процента.