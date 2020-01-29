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Около 300 волонтеров одновременно будут работать на площадках празднования 100-летия Карелии

Новости. Общество
07:25, 30 Января 2020
фото: пресс-служба правительства Карелии
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В Карелии идет формирование корпуса "Волонтеры 100-летия".

По поручению Госкомиссии по подготовке к юбилею Карелии, возглавляемой секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, в республике продолжается формирование корпуса "Волонтеры 100-летия".

В правительстве Карелии на совете по развитию добровольчества обсуждался вопрос формирования волонтерского корпуса, который будет задействован во время празднования значимых мероприятий этого года: 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 100-летия образования Республики Карелия. Напомним, старт программе "Волонтеры 100-летия" был дан на итоговом форуме добровольцев Карелии в ноябре прошлого года.

По словам руководителя Карельского регионального центра молодежи Эдуарда Хохлова, в ходе образовательного семинара по схеме организации волонтеров были определены функциональные группы волонтеров, которые необходимы для проведения праздничных событий: навигация гостей, аккредитация участников, медиа-волонтеры, зона питания, наградная группа, техническая помощь на площадках, волонтеры первой помощи, экскурсионное сопровождение.

- На площадках празднования Дня Победы 9 мая и юбилея республики 5 сентября одновременно могут быть задействованы около 300 волонтеров, - отметил Эдуард Хохлов и рекомендовал всем организаторам заявить о потребности в помощниках до 31 января.

Вторым этапом образовательной программы станет проведение семинаров для специалистов-организаторов мероприятий по основным этапам работы в феврале 2020 года. Будут затронуты темы проведения информационной компании по набору добровольцев, рекрутинга добровольцев, тренерской работы с добровольцами.

Важность работы с волонтерами отметила вице-премьер по социальным вопросам Лариса Подсадник:

 - Сегодня у республики есть прямая заинтересованность в развитии добровольческого движения. Все больше людей привлекается к движению волонтеров, все больше практик появляется в этой сфере, все больше поддержки оказывается.

Регистрация волонтеров осуществляется посредством системы "ДобровольцыРоссии.рф" - это единая регистрационная форма для потенциальных волонтеров праздничных мероприятий: https://xn--90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--p1ai/organizations/645213 .

 

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