Около 360 млн рублей выделено Карелии на борьбу с лесными пожарами

Увеличено финансирование мероприятий на охрану лесов Карелии от пожаров в 2022 году.

Для тушения лесных пожаров в республике подготовлены 3178 человек и 2065 единиц оборудования и техники. Кроме того, по национальному проекту «Экология» для Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов запланировано приобретение семи единиц крупной лесопожарной техники − вездеходов, тягачей и грузового автомобиля. Об этом глава республики Артур Парфенчиков рассказал на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности при полномочном представителе президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

«По результатам анализа ситуации с лесными пожарами в 2021 году увеличено финансирование мероприятий на охрану лесов от пожаров в 2022 году: из федерального бюджета − на 174 миллиона рублей, из бюджета республики — на 30 миллионов. Всего в 2022 году на борьбу с лесными пожарами предусмотрено 358 миллионов рублей», − отметил Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, на вышках сотовой связи в Карелии установят видеокамеры, чтобы не пропустить лесные пожары.