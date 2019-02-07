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Новости. Общество
20:40, 07 Февраля 2019
фото: © Донат Сорокин/ТАСС

Около 80% россиян отметили снижение престижа профессии учителя

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Около 80% россиян, участвовавших в опросе Общественной палаты (ОП), считают, что престиж профессии учителя в последнее время снижается.

Это следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ОП, передает РИА Новости.

"71% опрошенных оценивают статус профессии учителя как низкий. Лишь респонденты в возрасте от 18 до 25 лет оценили престиж профессии учителя как средний. 80% опрошенных считают, что престиж профессии учителя в последнее время снижается. Наибольшее количество респондентов, которые ответили, что престиж профессии учителя снижается, проживают в селах, деревнях или небольших населенных пунктах", - свидетельствуют данные опроса.

Отмечается, что между тем четверть опрошенных ответили, что они никогда не сталкивались с негативным профессиональным поведением учителя, более половины (66%) с таким поведением сталкивались иногда. Подавляющее большинство опрошенных считает, что "чрезмерная педагогическая нагрузка" (1160 респондентов) и "большое количество бумажной отчетности" (1089 респондентов) являются причиной негативного профессионального поведения учителей.

По мнению большинства респондентов, для того чтобы учитель отлично выполнял свои профессиональные функции, государство должно повысить заработную плату (1256), уменьшить количество бумажной отчетности (1150) и повысить престиж профессии учителя (1059).

Опрос россиян на тему "Статус учителя в современном обществе" проводился методом онлайн-анкетирования с 14 по 25 января, в нем приняли участие 1667 человек.

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