Около 87 тысяч детей в Карелии получили выплаты на подготовку к школе

Семьи, которые еще не обратились за выплатой для школьников в 10 тысяч рублей, могут направить заявление в Пенсионный фонд до 31 октября.

Пенсионный фонд в Карелии перечислил семьям с детьми в рамках исполнения Указа президента 869 млн рублей. Выплата в размере 10 тысяч рублей направлена родителям и опекунам 86 984 детей. Основная часть семей получила выплату в августе для подготовки детей к школе, отметили в карельском отделении ПФР.

Семьи, которые до сих пор не обратились за выплатой, могут это сделать до 31 октября. Подать заявление проще всего через портал госуслуг. При отсутствии такой возможности можно обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда по предварительной записи.

В карельском отделении ПФР напомнили, выплата положена семьям, в которых воспитываются дети от 6 до 18 лет.

Заявления также могут подать родители детей-инвалидов и сами лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые обучаются по основным общеобразовательным программам и также имеют право на получение единовременной выплаты.

Ранее Пенсионный фонд в Карелии объяснил, как определяется «нуждаемость» населения в детских пособиях.