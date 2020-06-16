Около набережной Петрозаводска появилась "формула карельского леса" (ФОТО)

В честь юбилея республики в парке Победы вблизи Онежской набережной установлен еще один арт-объект, сообщили в администрации Петрозаводска.

Автор работы "Карельский лес - формула древостоя" Владимир Зорин отразил в нескольких знаках характерные для республики породы деревьев.

Четыре сосны, три ели, две березы и одна осина - таково соотношение насаждений в обычном карельском лесу (типовой биотоп). Определить зашифрованную породу можно по резным деревянным вставкам. "Формула" сделана из металла и древесины, обработана специальным составом, который сохранит ее на долгие годы.

Напомним, к юбилею республики в Петрозаводске появится восемь арт-объектов: "Медведь", "100 лет Карелии", "Ряпушка", "Карельский лес - формула древостоя", "Расставим точки над А", - автор Владимир Зорин, "Калитка", "Фотозона" - автор Александр Савельев, "Онежские ФишКи" - автор Александр Ким.