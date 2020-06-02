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Символ 100-летия Карелии в камне появился на набережной Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Общество
16:25, 03 Июня 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Автор арт-объектов к 100-летию Карелии Владимир Зорин рассказал об их создании.

Как сообщили "Столице на Онего" в администрации Петрозаводска, к 100-летию республики на Онежской набережной появятся восемь арт-объектов. Автором пяти из них стал художник Владимир Зорин.

Художник создал арт-объекты: "Ряпушка", "Мишка", "Формула карельского леса", "Карельская буква А" и символ 100-летия с лучевой звездой.






© Администрация Петрозаводска

Автор рассказал, что обратился в администрацию с предложением сделать какие-то необычные аутентичные объекты, непохожие ни на что другое, связанные с карельской символикой, с нашей республикой.

"У нас никогда не фиксировались какие-то юбилейные даты, связанные с республикой, - отметил Владимир Зорин. - Поэтому я решил, что 100 лет должно быть цифрой обязательно. Также использовал лучевую звезду – карельскую символику, которая присутствует и на гербе республики".

По информации мэрии, набережная была выбрана для установки арт-объектов, так как это самое проходное место в Петрозаводске.

Ранее сообщалось, что "Ряпушка" и "Мишка" поселятся в Петрозаводске.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-06-03 16:41:15
Это не карельская буква. Это буква финского алфавита. Для самобытных буквы придумали совсем недавно и частично позаимствовали. Не следует преувеличивать роль самобытности, тем более для Петрозаводска /Петровской слободы/ Олонецкой губернии
кир
2020-06-03 16:40:39
Для язычников характерны знаки поклонения с несколькими острыми углами.
Гость
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