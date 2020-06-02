Символ 100-летия Карелии в камне появился на набережной Петрозаводска (ФОТО)

Автор арт-объектов к 100-летию Карелии Владимир Зорин рассказал об их создании.

Как сообщили "Столице на Онего" в администрации Петрозаводска, к 100-летию республики на Онежской набережной появятся восемь арт-объектов. Автором пяти из них стал художник Владимир Зорин.

Художник создал арт-объекты: "Ряпушка", "Мишка", "Формула карельского леса", "Карельская буква А" и символ 100-летия с лучевой звездой.











© Администрация Петрозаводска

Автор рассказал, что обратился в администрацию с предложением сделать какие-то необычные аутентичные объекты, непохожие ни на что другое, связанные с карельской символикой, с нашей республикой.

"У нас никогда не фиксировались какие-то юбилейные даты, связанные с республикой, - отметил Владимир Зорин. - Поэтому я решил, что 100 лет должно быть цифрой обязательно. Также использовал лучевую звезду – карельскую символику, которая присутствует и на гербе республики".

По информации мэрии, набережная была выбрана для установки арт-объектов, так как это самое проходное место в Петрозаводске.

Ранее сообщалось, что "Ряпушка" и "Мишка" поселятся в Петрозаводске.