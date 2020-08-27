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Около недостроенной стелы в Петрозаводске сняли забор (ФОТО)

Новости. Общество
14:16, 28 Августа 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Подрядчик показал, что скрывалось за забором в центре Петрозаводска на территории, где идет установка стелы воинской славы.

Напомним, 21 августа Ирина Мирошник и Александр Чепик посетили площадку, где в рамках подготовки к 100-летию Карелии, проходит установка стелы "Город воинской славы".

В ходе осмотра места стройки Мирошник сообщила, что благоустройство будет завершено до конца августа.

"Останутся еще очень важные элементы – барельефы, отражающие исторические события и более чем 300-летнюю историю города Петрозаводска. Заслуженный художник России Салават Щербаков продолжает работу над ними. Как только отольют, мы в сентябре их разместим. Я думаю, что стелу уместно открыть в День освобождения Республики Карелия 30 сентября и запланировать здесь торжественные мероприятия", - сказала Ирина Мирошник.

На сегодняшний день подрядная организация ООО "Управляющая Компания Возрождение Торговый Дом" завершила мощение дорожек, устройство лестничного спуска к реке Лососинке. Ранее выполнены работы по защите кабельных линий, прокладке трубопроводов ливневой канализации.

Ранее сообщалось, что работы должны быть завершены к 20 августа. 

Менее трех недель назад Ирина Мирошник уже проверяла ход работ на месте установки стелы.

Напомним, памятный знак "Дерево дружбы", располагавшийся прежде на месте установки стелы, демонтирован и передан на ответственное хранение в ООО "Петрозаводскмаш-Сервис". В настоящее время проводится подготовка конкурсной документации на проведение ремонтно-восстановительных работ с сохранением первоначальных архитектурно-скульптурных решений. Также разрабатываются проектные решения по установке памятного знака "Дерево дружбы" на набережной Онежского озера в Парке Победы в районе улицы Пушкинской с благоустройством прилегающей территории.

Стоимость контракта установки стелы оценивается почти в 83 миллиона рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-08-28 14:50:01
Забор сняли и открылась "картина маслом" ,стела не готова, да и по благоустройству территории работ ещё много осталось. Не понятно зачем срезают декоративные кустики акаций вдоль Советского моста к ул. Правды, кустики были ухоженные, постриженные и находились на своём месте, обзору не мешали. Что вообще происходит со срезанием декоративных кусов в городе, кому они мешают?
новый
2020-08-28 14:33:27
Главное, что балетмейстера поташева успокоили - весной сможет плясать хороводы вокруг дерева дружбы на набережной с агрекалчнутыми "интеллектуалами" и театральным критиком фуксом.
Гость
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