Около недостроенной стелы в Петрозаводске сняли забор (ФОТО)

Подрядчик показал, что скрывалось за забором в центре Петрозаводска на территории, где идет установка стелы воинской славы.

Напомним, 21 августа Ирина Мирошник и Александр Чепик посетили площадку, где в рамках подготовки к 100-летию Карелии, проходит установка стелы "Город воинской славы".

В ходе осмотра места стройки Мирошник сообщила, что благоустройство будет завершено до конца августа.

"Останутся еще очень важные элементы – барельефы, отражающие исторические события и более чем 300-летнюю историю города Петрозаводска. Заслуженный художник России Салават Щербаков продолжает работу над ними. Как только отольют, мы в сентябре их разместим. Я думаю, что стелу уместно открыть в День освобождения Республики Карелия 30 сентября и запланировать здесь торжественные мероприятия", - сказала Ирина Мирошник.

На сегодняшний день подрядная организация ООО "Управляющая Компания Возрождение Торговый Дом" завершила мощение дорожек, устройство лестничного спуска к реке Лососинке. Ранее выполнены работы по защите кабельных линий, прокладке трубопроводов ливневой канализации.

Ранее сообщалось, что работы должны быть завершены к 20 августа.

Менее трех недель назад Ирина Мирошник уже проверяла ход работ на месте установки стелы.

Напомним, памятный знак "Дерево дружбы", располагавшийся прежде на месте установки стелы, демонтирован и передан на ответственное хранение в ООО "Петрозаводскмаш-Сервис". В настоящее время проводится подготовка конкурсной документации на проведение ремонтно-восстановительных работ с сохранением первоначальных архитектурно-скульптурных решений. Также разрабатываются проектные решения по установке памятного знака "Дерево дружбы" на набережной Онежского озера в Парке Победы в районе улицы Пушкинской с благоустройством прилегающей территории.

Стоимость контракта установки стелы оценивается почти в 83 миллиона рублей.