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Около поликлиники на Октябрьском проспекте может появиться парковка

Новости. Общество
12:18, 04 Июля 2020
фото: © Антон Новодережкин/ТАСС
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Артур Парфенчиков сегодня посетил Городскую детскую поликлинику №1 и второе отделение поликлиники на Октябрьском проспекте.

Глава региона отметил, что в поликлинике на улице Кирова необходимо отремонтировать фасад. Смета на эти работы была составлена два года назад.

"Необходимо вооружить педиатров, участковых медсестер и других специалистов планшетами или смартфонами. Во-первых, от бумажного документооборота давно пора уходить, во-вторых, гаджеты позволят удаленно, без личного контакта, проводить консультации в случаях, когда не нужно непосредственного осмотра маленького пациента. Средства на приобретение такой техники мы предусмотрели в бюджете республики, дал поручение вице-премьеру Игорю Корсакову ускорить эту работу", – написал на своей странице "ВКонтакте" Парфенчиков.

Губернатор побывал и во втором отделении поликлиники на Октябрьском проспекте.

"Основные кабинеты здесь расположены на первом этаже жилого дома, а рентген – кабинет – в отдельной пристройке. Кровля над ней протекает и ее, как и всю пристройку, нужно ремонтировать, цена вопроса не так высока, и думаю, что необходимую сумму мы сможем найти. Еще одна проблема – это место для парковки. Многие родители живут в отдаленных районах и привозят своих малышей на прием на машинах. Но непосредственно рядом с поликлиникой места для них, конечно, не хватает. Вместе с городской администрацией попробуем решить этот вопрос: найти место поблизости, где можно было бы оборудовать парковочные места", – заключил глава.

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