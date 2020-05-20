Около половины заболевших COVID-19 в Карелии не имеют симптомов

40 процентов выявленных случаев заражения короновирусом протекает бессимптомно, сообщил вице-премьер правительства республики по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков.

В ходе заседания правительства Карелии Игорь Корсаков расскказал о ситуации с коронавирусной инфекцией в Республике. По данным вице-премьера по вопросам здравоохранения и социальной защиты, из 260 заболевших COVID-19 в регионе не имеют симптомов.

"40 процентов лиц, которые сегодня инфицированы, являются бессимптомными носителями инфекции. У них нет никаких жалоб. Но в рамках тестирования мы выявляем этих лиц", - сказал Корсаков.

Вице-премьер правительства отметил, что только у 20 процентов зараженных медики не видят эпидемиологического анамнеза, не могут установить, откуда пошло заражение.

"Нет контакта, нет выезда за границу, нет выезда в другой субъект, нет контакта с теми, кто прибыл из другого субъекта. Заразился в силу того, что находился на территории, где есть очаг. Остальные 80 процентов – это те, кто нарушил правила, которые предписаны. Это нарушения правил поведения, правил непосещения, связанных с праздничными мероприятиями, которые давно прекратить…", - рассказал Игорь Корсаков.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на заседании правительства сообщил, что сегодня инфекция попадает в регион из Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии выявлено сразу 19 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших коронавирусом в регионе составляет 260 человек.