«Около трехсот детей ютятся в старых зданиях»: в Карелии началось строительство нового детсада

В Минобразе Карелии рассказали, когда будет сдан новый детский сад на севере республики.

В поселке Калевала на севере республики началось строительство нового детского сада, который рассчитан на 300 дошкольников. Современный проект включает оборудованные спортивные площадки и игровые зоны для малышей, уточнили в Министерстве образования и спорта Карелии. Строительные работы подрядчик начал 19 мая. Рабочие расчистили площадку, сейчас готовят котлован и обустраивают временную дорогу.

Стройплощадку будущего детского сада в северном поселке Карелии посетила заместитель премьер-министра Правительства Карелии Лариса Подсадник.

«Детский сад долгожданный, сейчас около трехсот детей ютятся в старых зданиях. Жители поселка давно о нем просили, Глава республики дал слово и его держит. Подрядчик идет в графике, на лето — очень серьезные планы. В 2024 году садик должен принять детей», — сказала Лариса Подсадник.

Напомним, средства на строительство детского сада в посёлке Калевала получены из федерального бюджета по арктической субсидии.