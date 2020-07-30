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Около тысячи льготников из Карелии отправятся в санатории

Новости. Общество
17:40, 30 Июля 2020
фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Выдача путевок возобновилась после полного снятия запрета на санаторно-курортное лечение, сообщили в Фонде социального страхования Карелии.

До конца года отделение Фонда социального страхования планирует обеспечить путевками на санаторно-курортное лечение 992 жителя республики, в том числе 102 ребенка-инвалида и сопровождающих их лиц.

Пандемия коронавирусной инфекции отсрочила выдачу путевок на санаторно-курортное лечение гражданам льготных категорий более чем на три месяца. Немалая часть заездов в здравницы была запланирована на весенние месяцы. Согласно распоряжению Роспотребнадзора, сроки заездов пришлось перенести на более поздние.

Первыми жителей Карелии приняли на оздоровление местные здравницы.

Узнать номер очереди на санаторно-курортное лечение граждане льготных категорий могут, не выходя из дома. Сделать это можно через сервис, действующий на сайте отделения Фонда www.r10.fss.ru.

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