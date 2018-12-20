Олег Газманов сменил внешность

Певец решился на эксперимент с внешностью и показал поклонникам фото, на котором у него на голове нет волос.

Неизвестно, был ли этот эксперимент проведен исключительно в фотошопе или для какой-нибудь съемки Газманову понадобилась "лысая" накладка на голову – но результатом он решил поделиться с подписчиками, пишет "Узнай все".



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"Решил перед Новым годом поддержать коллег-лысиков! – прокомментировал он фото. – Как вам? Оставить так?", – прокомментировал фото Газманов.