Умер исполнитель «Шоколадного зайца» Пьер Нарцисс

Не стало российского певца Пьера Нарцисса. Ему было 45 лет.

О смерти певца сообщила его дочь Каролина-Кристель Калачева в среду в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Об этом пишет ТАСС.

«Спасибо папа тебе за все. <…> Мне очень жалко, что его рядом со мной не будет. Но я надеюсь, что у него все будет хорошо и в раю, и в последующих жизнях. Я отпускаю его с чистой совестью, с чистым сердцем, с чистой душой», — написала она.

Калачева не сообщила причину смерти певца.

Пьер Нарцисс родился 19 февраля 1977 года в Камеруне. Принимал участие в «Фабрике звезд — 2». Наибольшую известность ему принесла песня «Шоколадный заяц».