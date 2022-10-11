Олимпийский чемпион из Карелии победил на открытом Кубке Беларуси по тхэквондо

Владислав Ларин завоевал «золото» открытого Кубка Республики Беларусь по тхэквондо, сообщили в Минобразования и спорта республики.
Сборная команда России по тхэквондо участвовала в совместных тренировочных сборах с национальной командой Республики Беларусь, которые завершились международными соревнованиями. 29 и 30 октября в Минске прошел открытый Кубок Республики Беларусь по тхэквондо, где выступал спортсмен из Карелии.
Олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта России Владислав Ларин одержал победу в своей весовой категории свыше 87 кг.
Ранее сообщалось, лыжница из Карелии принесла сборной Татарстана «бронзу» всероссийских соревнований.
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