Олонецкий молочный комбинат хочет взыскать с Минфина Карелии более 18 млн рублей

АО "Олонецкий молочный комбинат" направило иск в Арбитражный суд Карелии с требованием взыскать с министерства финансов республики 18,3 млн рублей.

"Акционерное общество "Олонецкий молочный комбинат" обратилось в Арбитражный суд Республики Карелия с иском к публично-правовому образованию "Республика Карелия" в лице Министерства финансов республики Карелия о взыскании 18 398 736 руб. 40 коп. убытков. Исковые требования обоснованы ссылками на статьи 15, 16, 1069 Гражданского кодекса РФ", - говорится в документах суда.

К участию в деле в качестве третьих лиц привлечены министерство имущественных и земельных отношений, государственное унитарное предприятие "Фонд государственного имущества Карелии", правительство республики.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 27 марта в 09.35 минут.

Директором АО "Олонецкий молочный комбинат" является бывший мэр Петрозаводска Галина Ширшина.